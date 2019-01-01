Фонд капремонта объявил аукцион на поиск подрядчика по замене 137 лифтов в Перми и Добрянке Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. Информация об этом размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

По договору подрядной организации необходимо провести замену 137 лифтов в 52 многоквартирных домах Перми и Добрянки. Победитель аукциона обязан выполнить работы в течение 300 календарных дней с даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет порядка 342 млн руб.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае:

— К участникам торгов предъявляются серьёзные требования, направленные на обеспечение высокого качества выполненных работ. Так, например, участник торгов должен состоять в реестре квалифицированных подрядных организаций, а также иметь допуск к работе с лифтами. На сегодняшний день замена лифтового оборудования — одна из приоритетных задач Фонда капитального ремонта. Если лифты в доме отслужили положенный срок службы в 25 лет, собственники дома имеют право заменить их по программе капитального ремонта в приоритетном порядке.

Всего в Прикамье в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту уже заменено 730 лифтов в 281 многоквартирном доме. Ещё в 96 домах работы ведутся. Договоры заключены с ОАО «Первая лифтовая компания» и ООО «Щербинский лифтостроительный завод». Работы выполнены в Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.

Всю необходимую информацию по замене лифтового оборудования жители могут получить на сайте Фонда капитального ремонта, в официальных группах сообщества в социальных сетях и по телефону горячей линии 8-800-700-63-72 (звонок бесплатный).