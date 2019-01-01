Бывший директор красновишерского МУП осуждён за покушение на мошенничество на сумму более 5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Красновишерский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал-1» г. Красновишерска. О решении суда сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Экс-руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый, занимая указанную должность, в период с января 2015-го по февраль 2018-го разработал преступную схему, позволяющую ему в результате мошеннических действий завладеть более 5 млн руб., принадлежащих возглавляемому предприятию, вошедшему в стадию банкротства.

В частности, злоумышленник изготовлял фиктивные документы — договоры о выполненных работах и их приёмке, подделывал подписи за аффилированных ему лиц, а потом направлял в Арбитражный суд Пермского края. Предоставляя в суд поддельные документы, он получал возможность варьировать очерёдность реестра кредиторов среди МУП «Водоканал-1».

Хищение виновный не довёл до конца, так как его деятельность была выявлена прокуратурой Красновишерского района в ходе мониторинга ситуации на предприятии-банкроте МУП «Водоканал-1».

Суд, с учеёом позиции государственного обвинения, приговорил экс-директора к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. руб., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года.