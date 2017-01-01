Пермское УФАС проверяет возможность остановки «Губахинского кокса» из-за действий ООО «ГЭК»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Википедия

В Пермское УФАС России обратилось ОАО «Губахинский кокс», сообщив об угрозе полной остановки коксохимического производства на предприятии из-за действий ООО «Губахинская энергетическая компания» (ООО «ГЭК»), владеющего Кизеловской ГРЭС и гидротехническими сооружениями на Губахинском водохранилище реки Косьвы. Об обращении сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

В результате действий ООО «ГЭК» по открытию затвора плотины уровень воды в Губахинском водохранилище значительно понизился. Это создало угрозу лишения крупнейшего химического предприятия ОАО «Губахинский кокс» возможности осуществлять забор технической воды из водохранилища в объёме, необходимом для обслуживания производственного процесса, сообщают на предприятии.

Свои действия ООО «ГЭК» мотивировало отсутствием заинтересованности в поддержании уровня воды в водохранилище после вывода из эксплуатации Кизеловской ГРЭС, предложив ОАО «Губахинский кокс» выкупить гидротехнические сооружения либо взять их в аренду. После того как предприятие отказалось от предложения ООО «ГЭК», посчитав его крайне невыгодным, ООО «ГЭК» приступило к спуску воды.

Рассмотрев полученные материалы, надзорное ведомство выдало ООО «ГЭК» предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. По сути, ООО «ГЭК» злоупотребило своим доминирующим положением в области использования водных объектов, поскольку ущемило интересы ОАО «Губахинский кокс», не имея на это объективных причин.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:

— Помимо ущемления интересов ОАО «Губахинский кокс» в виде риска прекращения производства, не исключено, что действия владельца Кизеловской ГРЭС способны повлечь угрозу жизни и здоровью жителей города, вызванную остановкой опасного производственного объекта, на территории которого расположены легковоспламеняющиеся и химически опасные вещества.

В ведомстве отмечают, что рассмотрение всех обстоятельств ситуации, связанной с риском остановки производства ОАО «Губахинский кокс», пока не завершено. В случае если ООО «ГЭК» проигнорирует выданное предостережение и ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то Пермским УФАС будет рассмотрен вопрос о принятии конкретных мер антимонопольного реагирования, в том числе о возбуждении антимонопольного дела.