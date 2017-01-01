В Перми более ста рыбаков вышли на опасный лёд у Камской ГЭС



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Фото пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте

В Перми более ста рыбаков вышли в минувшее воскресенье на тонкий и опасный лёд у Камской ГЭС. Некоторые смельчаки расположились у самой кромки льда, в нескольких метрах от незастывшей реки, сообщает ТК «ВЕТТА 24» со ссылкой на пресс-службу Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Совместный рейд в опасной зоне реки Кама провели полицейские, спасатели и сотрудники инспекции по маломерным судам.

«Выбор места проведения рейда в бьефе реки не случаен. На данном участке регулярно происходит сброс воды, из-за этого постоянно меняется её уровень и лёд становится плавающим по уровню, что снижает его прочность и целостность. Несмотря на это, любителей незаконной рыбалки в этом месте очень много», — прокомментировали в полиции.

В ходе рейда двум рыбакам, 1960 и 1973 годов рождения, были выписаны штрафы, ещё 20 человек получили предупреждение.

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