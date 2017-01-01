Многоквартирного жилья в Перми построено на 0,6% меньше, чем год назад



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В Перми за период с января по сентябрь 2019 года введено в строй 226 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что на 0,6% меньше, чем за этот же период прошлого года. Такие данные предоставил Пермьстат.

Но заметно увеличение возводимого индивидуального жилья — 85,7 тыс. кв. м, что на 46,3% больше, чем год назад.



Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений (без индивидуальных жилых домов, построенных населением) составила 41,5 тыс. руб.



Всего работ по направлению «строительство» (за исключением ИЖС) организациями в Перми выполнено на 12,4 млрд руб., что на 12,8% меньше, чем год назад.

Отметим, что строительные организации, как правило, основную массу площадей вводят строй в последнем квартале года. Аналитики считают, что в итоге за весь год в Перми будет введено более 400 тыс. кв. м МКЖД.