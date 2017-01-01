Пермский край по уровню зарплат — на 35-м месте в стране



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Фото: Константин Долгановский

По данным исследования РИА Новости, Пермский край находится на 35-м месте в России по уровню зарплат.

По методике исследования учитывается численность работающих с зарплатой более 100 тыс. руб. (в Прикамье таких 3%), доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. руб. в месяц (в Пермском крае — 12,2%). В счёт идёт медианная (чистая зарплата среднестатистического работника) зарплата (в Прикамье она — 29,6 тыс. руб.) и самые распространённые зарплаты в регионе. В Прикамье они находятся в диапазоне 20—43 тыс. руб.

Отметим, что в шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тыс. руб., в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 тыс. до 52 тыс.

Около 7% россиян зарабатывают более 100 тыс. руб., доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. руб. — 11%. Медианная зарплата по стране — 32,9 тыс. руб.