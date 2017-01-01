Судебные приставы арестовали с начала года 850 автомобилей должников



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За 10 месяцев 2019 года судебными приставами Прикамья подвергнуто аресту 850 автомобилей, принадлежащих должникам по исполнительным производствам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Общая стоимость арестованных машин составила 365 млн рублей. Таким образом, в среднем на один арестованный автомобиль приходится порядка 429 тыс. рублей задолженности, отмечают в ведомстве.