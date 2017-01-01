Роспотребнадзор проверил информацию о вспышке заболеваемости в пермской гимназии №5
В рамках активного мониторинга СМИ выявлена информация о заболеваемости детей острыми кишечными инфекциями в разных классах МАОУ «Гимназия №5». О ходе проверки сообщает прес-служба Управления Роспортебнадзора в Пермском крае.
Проверку проводили Роспотребнадзор, департамент образования Перми и краевое министерство здравоохранения.
По результатам проверки в ведомстве сообщили, что в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информация из медицинских организаций Перми о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди учащихся МАОУ «Гимназия №5» не поступала.
По данным медицинской организации, которая обслуживает школу, в гимназии регистрируются случаи ОРВИ в классах начального и среднего звена школы.
Напомним, что ранее пермские СМИ сообщали, что в двух классах гимназии объявлен карантин по ОРВИ. Однако, по словам родителей учеников, медики диагностируют у ребят ротавирусную инфекцию, детям становилось плохо прямо в коридорах здания учреждения.