Сегодня пермяки смогут поддержать лучшие спектакли конкурса «Театральное Приволжье»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сцена из спектакля студенческого театра ПНИПУ «17-я скрипка»

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 29 ноября, в 15:00 по пермскому времени начнётся финальное голосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа. У пермяков будет только 24 часа, чтобы сделать свой выбор и отдать голос за лучшую театральную постановку окружного фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье», напоминает сайт губернатора и правительства региона.

Для того чтобы сделать это, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Принимается только звонок, SMS не учитывается.

В финале «Театрального Приволжья» принимают участие 28 лучших школьных и студенческих спектаклей со всего региона. Пермский край на фестивале представляют коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из посёлка Яйва и студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка». Посмотреть все спектакли можно на сайте.

Имена победителей в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на сайте фестиваля.

Голосовать могут только владельцы телефонных номеров, зарегистрированных в одном из регионов Приволжского федерального округа. Голоса, отданные с телефонных номеров территорий, находящихся за пределами ПФО, не учитываются.

Чтобы голосовать было легче, каждому спектаклю был присвоен свой порядковый номер (от 1 до 14 — у студенческих, от 15 до 28 — у школьных). С одного номера можно отдать один голос за студенческий и один голос за школьный спектакль. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило — проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона.

Отметим, что в этот волнительный день финалистов конкурса решили поддержать студенты Пермского краевого колледжа искусств и культуры, поэтому сегодня, 29 ноября, на сцене учебного заведения состоится праздничный вечер, приуроченный к старту голосования.

Напомним, что «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в ПФО. Цель проекта — раскрытие творческого потенциала и расширение культурного кругозора молодёжи, вовлечение молодых людей в театральную среду как в качестве активных участников, так и в качестве зрителей. Идея проведения такого масштабного события для творческой молодёжи — личная инициатива полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Твитнуть Поделиться Поделиться