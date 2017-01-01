Сроки восстановления Александра Платунова из «Пармы» продлены

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Фото: БК Парма

Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» Александр Платунов пропустит не менее трёх месяцев, хотя ранее главный тренер Казис Максвитис надеялся, что восстановление может занять два месяца. Это стало ясно после очередного обследования.

Андрей Буторин, врач БК «Парма»:

— Травма у Саши была обнаружена в сентябре, и мы надеялись, что восстановление пройдёт в сжатые сроки. Но, к сожалению, через две недели после начала тренировок клиническая симптоматика повторилась, и мы были вынуждены сделать более длительную паузу. В процессе была проведена консультация со специалистами из Германии, Австрии и клиники Санкт-Петербурга, и у всех сложилось единое мнение — требуется длительная консервативная терапия. Диагноз — травма в области костей таза. Предположительно, пауза в физических нагрузках составляет не менее трёх месяцев.

Несмотря на негативные результаты обследования, поиск ещё одного защитника начался раньше, так как «Парме» пришлось расстаться с американцем Тони Карром, который также восстанавливался от травмы.

Как уточнил гендиректор клуба Александр Башминов, приоритетом в поиске на эту позицию является игрок с российским паспортом.