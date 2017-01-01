«Азот» вручил гранты участникам проекта «Город-сад. Наследие»



Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вручил сертификаты на получение грантов участникам конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений и города Березники в рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие». Торжественная церемония награждения прошла на научно-практической конференции, организованной филиалом «Азот» совместно с Управлением образования администрации города Березники, сообщает пресс-служба предприятия.

Свои идеи по озеленению территорий представили 11 образовательных учреждений. Защита проектов прошла на научно-практической конференции. Сертификаты на 100 тыс. руб. получили пятеро финалистов: школа №3, загородный оздоровительный лагерь «Дружба», станция юных натуралистов, Дом детского и юношеского творчества и детский сад №58. Остальные участники получили сертификаты на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. В целом грантовый фонд составил 640 тыс. руб.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Участники представили серьёзные и интересные проекты по озеленению территорий. Мы решили отметить каждого конкурсанта. Поэтому был увеличен грантовый фонд с 450 тыс. до 640 тыс. руб. Эти средства помогут реализовать больше идей, а значит, следующим летом наш город станет ещё зеленее и красивее.

Также на научно-практической конференции пятеро школьников представили свои научно-исследовательские работы. Результаты жюри подведёт позже. Филиал «Азот» решил наградить активных школьников поездкой в Пермь в период зимних каникул на ледовое представление «Щелкунчик».

С лекцией о современных тенденциях в озеленении городов выступила Илюса Збруева, кандидат сельскохозяйственных наук, главный садовник Перми.

Награждение участников эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Напомним, проект «Город-сад. Наследие», инициированный Советом активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров», посвящён 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского — известного учёного практика-озеленителя. В рамках проекта успешно реализован целый ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, I этап конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений. Для активистов была организована поездка в Соликамский мемориальный ботанический сад им. Г. А. Демидова. В ноябре проект был отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе эколого-просветительских проектов.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской думы:

— Главной целью проекта изначально было объединение усилий предприятий, администрации города, образовательных учреждений, общественных организаций, молодёжи, СМИ в грамотном озеленении родного города. Научно-практическая конференция показала, что у нас это получилось: все вместе мы сможем сделать Березники городом-садом, как хотел этого Валентин Леонидович Миндовский. Мы планируем продолжить проект в следующем году и надеемся, что сможем привлечь ещё больше организаций и участников к такому благому делу — благоустройству нашего города.

Твитнуть Поделиться Поделиться