Начисленная зарплата в Прикамье за год выросла на 6,7%, реальная — всего на 2,3%

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Фото: Константин Долгановский

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2019 года в Прикамье составила 37 161,8 руб. и по сравнению с январём — сентябрём 2018 года выросла на 6,7%. Такие данные приводит Пермьстат.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе — сентябре 2019 года увеличилась на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Самой низкой — 19 562,9 руб. — зарплата была у персонала гостиниц и общепита. Самой высокой — в отрасли добычи полезных ископаемых — 55 118,8 руб.

Напомним, что величина прожиточного минимума в Пермском крае установлена в третьем квартале этого года в размере 10 556 руб.

Стоит отметить, что суммарная задолженность по заработной плате на 1 ноября 2019 года составила 20,4 млн руб. и по сравнению с 1 октября 2019 года увеличилась на 34,9%.