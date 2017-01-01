«Парму» покинул ещё один американец

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Фото: Единая лига ВТБ

Защитник Тони Карр покидает пермский баскетбольный клуб «Парма». В клубе сообщили, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

22-летний Тони Карр подписал контракт с пермским клубом в августе, но сыграл лишь в двух матчах Единой лиги ВТБ — с «Калевом» и «Зелёной Гурой». При этом за две игры набрал всего три очка. В остальных играх он оставался вне заявки.

Карр является уроженцем Филадельфии, окончил местную римско-католическую школу, затем два года представлял местный колледж «Пенн стейт», в составе которого стал двукратным чемпионом штата, а в 2016 году признан спортсменом года в родном штате Пенсильвания.

Профессиональная карьера Карра началась в прошлом году, когда он подписал контракт с итальянским «Торино». В феврале этого года он перешёл в итальянский «Канту».

Отметим, что это уже второе кадровое решение тренерского штаба «Пармы», — на прошлой неделе команду покинул центровой Арнетт Моултри.