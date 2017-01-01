УФАС не нашло нарушений в передаче школы №25 в аренду

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермское УФАС России провело проверку действий администрации Перми при заключении договора аренды корпуса школы №25 на ул. Голева с частным лицом и не выявило факта нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ведомство.

Напомним, мэрия города продлила договор аренды с центром развития ребёнка «Золотой ключик», который располагается в здании школы. Родители учеников настояли на возвращении здания учебному заведению.

Рассмотрев вопрос о правомерности передачи в аренду корпуса школы №25 частной организации, антимонопольный орган установил, что основным видом деятельности «Золотого ключика» является дошкольное и начальное образование. Организация обладает бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности, что соответствует цели заключённого договора аренды.

— Учитывая, что АНО «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» осуществляет образовательную деятельность и, в силу п. 6 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, вправе заключать договоры аренды без проведения торгов, мы не нашли нарушений антимонопольного законодательства в действиях администрации Перми при передаче корпуса школы №25 в аренду частной организации. Поэтому ведомство отказало в возбуждении дела, — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Результаты проверки переданы в прокуратуру Пермского края, детскому омбудсмену, а также родителям учеников.