Объявлена закупка на реконструкцию участков автомобильной дороги М-7 «Волга» в Прикамье



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Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье») объявило о закупке на строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городу Перми на участке км 450+000 — км 459+000, Пермский край.



Участок скоростной дороги длиной 9,12 км планируют реконструировать за 3 млрд 269,7 млн руб. Финансирование будет осуществлено из федерального бюджета. Так, в 2019 году на реконструкцию планируют выделить ровно 1 млн руб., в 2020-м — 7 млн руб., в 2021-м — 87 млн руб., в 2022-м — 182, 5 млн руб., в 2023-м — почти 2 млрд руб., а в 2024-м — чуть больше 1 млрд руб.

Основные технико-экономические параметры автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке км 450+000 — км 459+000, Пермский край должны быть следующими:

категория дороги: IБ;

протяжённость участка: 9,129 км;

число полос движения, шт.: 4;

ширина проезжей части, м: 15,0;

вид покрытия: асфальтобетон (ЩМА-20.



К началу работ подрядчик должен приступить с даты заключения контракта. Окончание работ назначено на 20 октября 2024 года. За это время подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, организовать движение на время производственных работ, переустроить проводные средства связи, линии электропередачи, газопроводы, наружные сети водоснабжения и канализации и, конечно, уложить земляное полотно и положить асфальт. Также подрядчик обязан гарантировать компенсационные выплаты за вырубку деревьев.



Окончание срока подачи заявок — 9 декабря 2019 года. Требуется казначейское сопровождение контракта.