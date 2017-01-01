Главный тренер «Пармы» рассказал, почему отказался от услуг Моултри и кого ищет на трансферном рынке

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Казис Максвитис Фото: Единая лига ВТБ

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис назвал причины сначала дисциплинарного отстранения, а затем и расторжения контракта с американским центровым Арнеттом Моултри.

«Он несколько раз нарушал дисциплину. В частности, в матче с «Химками» (состоялся 11 ноября и проигран «Пармой» в гостях со счётом 103:100, — ред.) он сначала отказался заменяться, а после этого отказался выходить на площадку», — рассказал Казис Максвитис.

После этого игрок не попал в заявку на матч с казанским УНИКСом (состоялся 16 ноября и проигран «Пармой» со счётом 88:89, — ред.), а спустя четыре дня официально объявлено о прерывании контракта с ним.

Тем не менее Максвитис считает, что командная игра стала намного лучше в отсутствие Моултри. Но с его уходом кадровые проблемы «Пармы» не кончаются.

«Александр Платунов пропустит ещё месяца два-три, это долго, поэтому нам надо искать как второго центрового, так и защитника», — резюмировал наставник «Пармы».

По его словам, работа в этом направлении идёт «очень активная». Следующий матч «Парма» проведёт 3 декабря в гостях против «Зенита» из Санкт-Петербурга.