Объявлена дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

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Фото:  Пресс-служба губернатора Пермского края

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителей в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» и призёров конкурса афиш фестиваля состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра «Комедiя». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Каждый житель ПФО может проголосовать за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнётся ровно через неделю — 29 ноября в 13:00 — и продлится до 13:00 30 ноября.

Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило — проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона. Напомним, Пермский край на фестивале представляют коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из посёлка Яйва и студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка».

Имена победителей фестиваля станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции.

При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.

Учёт экспертного мнения — это пожелание участников фестиваля «Театральное Приволжье», которое они высказали полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову на молодёжном форуме «iВолга».

Инициативу молодых актёров поддержало театральное сообщество округа. Подробный механизм определения победителей размещён на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование».

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