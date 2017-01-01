Букмекеры наконец-то считают «Парму» фаворитом матча

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: БК «Парма»

Букмекерские конторы впервые за два месяца считают пермскую баскетбольную команду «Парма» фаворитом в очередном матче Единой лиги ВТБ. Напомним, в воскресенье, 24 ноября, пермяки на домашней площадке принимают саратовский «Автодор».

Коэффициент на победу «Пармы» составляет 1,60. На победу «Автодора» — 2,35. При этом специалисты считают, что игра будет очень упорной, так как гостям дают фору всего в 3,5 очка.



Отметим, что соперники являются соседями по турнирной таблице: «Автодор» находится на 11-м месте, дважды выиграв и четырежды проиграв. «Парма» находится на 12-м месте, одержав одну победу и шесть раз проиграв.



При этом в истории противостояния подавляющий перевес на стороне саратовской команды — в шести проведённых спаррингах в рамках Единой лиги ВТБ пять раз победу одерживал «Автодор».

Игра начнётся 24 ноября в 17 часов.