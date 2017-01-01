ХК «Молот-Прикамье» уступил в Казани

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Во втором матче выездного турне «Молот-Прикамье» не смог прервать победную серию казанского «Барса», уступив 1:4.

Единственная забитая шайба у «молотобойцев» — на счету Андрея Щербова.

Павел Десятков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— Проспали первый период, я считаю. Соперник в первом отрезке оказался активней. Потом пропустили ненужные голы в меньшинстве. К сожалению, сами забили только один гол. В конце могли исправить ситуацию. В третьем периоде мы играли лучше, перехватили инициативу. Но допустили грубейшую ошибку, играя в большинстве, пропустили четвёртый гол, абсолютно ненужный. К сожалению, у нас выпало очень много ребят. Конечно, в причинах будем разбираться. Это не дело. Когда один игрок выпадает из игры — это уже тяжело. А когда, грубо говоря, пачками — нагрузка ложится на плечи других. Сегодня очень слабо сыграли нападающие в атаке. Отсюда и такой результат.



После 26 игр у «Молота-Прикамье» 28 очков и он занимает 18-е место в турнирной таблице. Далее в планах «Молота» — заключительный матч выездной серии в Нижнем Новогороде. Затем — домашняя серия из трёх матчей.

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