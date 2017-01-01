В конкурсном логотипе Сыктывкара нашли плагиат: он похож на пермского медведя

Твитнуть Поделиться Поделиться

Изображение: PG11.ru

В конкурсе на создание логотипа к 240-летию Сыктывкара в финальный шорт-лист вышла работа дизайнера, в которой обнаружено сходство с официальным туристическим логотипом «Пермь Великая», созданным в 2014 году. Об этом сообщает портал PG11.ru.

После сообщении о плагиате администрация Сыктывкара провела комиссию, которая оценила и подтвердила факт плагиата. В итоге сейчас логотип снят с голосования.

Напомним, туристический логотип Пермского края разработала компания Ozon group по заказу министерства физической культуры и спорта.

Изображение: visitperm.ru