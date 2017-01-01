Теплоснабжение в центре Кунгура восстановлено

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: газета "Искра"

Вчера, 20 ноября, ремонтные работы по устранению утечки на теплотрассе в Кунгуре на ул. Октябрьской, 20 закончены после 15:00. Об этом сообщает кунгурская газета «Искра».

«Все объекты на циркуляции, теплоснабжение восстановлено», — сообщили изданию в ЕДДС города Кунгура.

Напомним, 150 квартир в центральной части Кунгура и три школы оказались отключены от отопления. Это случилось из-за порыва на теплотрассе на ул. Октябрьской, 20, у городского парка. Дефект был обнаружен в ночь с 19 на 20 ноября.