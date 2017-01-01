В Прикамье от гриппа уже привились более 1 млн 59 тыс. человек

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За период с 11 по 17 ноября уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют характерные для данного периода возбудители — риновирусы и аденовирусы, вирусы гриппа при этом не обнаружены.

На 17 ноября к в крае против гриппа привито 40% населения — это более 1 млн 59 тыс. человек, в том числе 405 тыс. детей. Вакцинация против гриппа продолжается.