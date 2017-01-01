Компенсации за отмену ЕНВД потратят на помощь бизнесу и на погашение долгов муниципалитетов Власти Прикамья озвучили, куда можно направить дотацию за досрочный отказ от ЕНВД

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Администрация Александровска

Вчера, 19 ноября, на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края министр финансов Елена Чугарина рассказала об условиях получения муниципалитетами компенсации выпадающих доходов от отмены ЕНВД с 2020 года.

На двукратную компенсацию выпадающих доходов от досрочной отмены ЕНВД в бюджете края заложены 2 млрд руб., и эти деньги муниципалитеты получат уже в конце этого года.

«Поэтому вам нужно своевременно принять изменения в действующее решение о бюджете. Средства будут предоставляться при условии заключения соглашения с министерством территориального развития. И одним из условий предоставления трансферта является то, что муниципалитет должен направить не менее 50% дотации на социально-экономическое развитие своей территории», —сообщила министр финансов.

Дотацию можно направить на погашение или сокращение не менее чем на 30% объёма муниципального долга или просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, софинансирование субсидий, выделяемых в рамках государственных программ Пермского края для преобразованных муниципальных образований. Также, по словам Елены Чугариной, муниципалитеты должны предусмотреть за счёт компенсации из краевого бюджета деньги на поддержку среднего и малого предпринимательства.

«По итогам двух лет мы посмотрим, как у нас раскладываются доходы от УСН и ПСН, и, возможно, введём для муниципалитетов дополнительные нормативы отчислений от налогов, чтобы компенсировать вам выпадающие доходы от отказа от ЕНВД в бессрочном периоде. Но это решение мы будем, скорее всего, принимать в 2021 году», — отметила министр финансов.

Напомним, что на сегодняшний день от единого налога на вменённый доход отказались уже 44 из 46 муниципалитетов края. Решение об оставлении налога до его отмены на федеральном уровне действует лишь в двух муниципалитетах — Большесосновском районе и Гайнском муниципальном округе. Но, возможно, местные депутаты тоже пересмотрят эти решения, как уже сделали в Осе, Частых, Чердыни, Красновишерске, Сиве, Чайковском и Добрянке.



