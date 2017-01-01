Назначены судьи в региональные суды Пермского края

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По сообщению пресс-службы Пермского краевого суда, члены квалифицированной коллегии рассмотрели заявления претендентов на вакантные должности судей.

Коллегия рассмотрела четырнадцать заявлений претендентов на вакантные должности судей судов общей юрисдикции Пермского края. Так, рекомендации получили следующие кандидаты:

Елена Котельникова — на должность судьи Пермского краевого суда по административным делам;

Ирина Петрова — на должность судьи Большесосновского районного суда;

Алексей Аккуратный — на должность судьи Кудымкарского городского суда;

Ольга Исакова — на должность судьи Кунгурского городского суда;

Елена Акулова — на должность судьи Чусовского городского суда;

Наталья Литвина — на должность мирового судьи судебного участка №2 Мотовилихинского судебного района Перми;

Наталья Малькова — на должность мирового судьи судебного участка №2 Кизеловского судебного района;

Анна Зайцева — на должность мирового судьи судебного участка №2 Ординского судебного района;

Денис Нилогов — на должность мирового судьи судебного участка №6 Соликамского судебного района.

Кроме того, коллегия судей Пермского края рассмотрела заявление о прекращении полномочий судьи.