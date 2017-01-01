На пост главы Кудымкара претендуют пять человек

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Кудымкар

Фото: Администратор

newsko.ru

Вчера, 19 ноября, закончился срок подачи документов для участия в повторном конкурсе по отбору главы Кудымкарского городского округа. По данным «Нового компаньона», заявки поступили от пяти человек: директора Кудымкарского медицинского училища Леонида Ковалёва, заместителя главы администрации Степановского сельского поселения Андрея Хромцова, директора гостиницы «Парма» и депутата гордумы Сергея Лунегова, заместителя главы Кудымкара Евгения Гусельникова, а также от главы территории Ивана Мехоношина.

Напомним, первый конкурс был сорван по инициативе депутатов. Он был объявлен в августе, и в нём принимали участие девять кандидатов: помимо Ковалёва, Лунегова, Хромцова и Мехоношина, которые подали документы вновь, тогда за пост главы боролись также гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко, безработная Татьяна Томилина, заместитель главы Кудымкара Владимир Бражкин и начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин.

Во второй тур по итогам заседания конкурсной комиссии 4 октября Иван Мехоношин не прошёл. Его кандидатура не устроила краевые власти: слишком пассивен. Иван Мехоношин и Сергей Старатович набрали одинаковое количество баллов. Но поскольку у председателя комиссии, главы администрации губернатора Леонида Политова, есть право решающего голоса, победил Старатович.

На заседании думы 9 октября Леониду Ковалёву не удалось набрать необходимого числа голосов. Из 14 присутствовавших за него проголосовали семь человек, ещё семь испортили бюллетени. За второго кандидата Сергея Старатовича не было отдано ни одного голоса (все воздержались). Была предпринята вторая попытка голосования, однако она закончилась с тем же результатом. Якобы Ковалёв не смог убедить депутатов своей программой. Сразу несколько местных депутатов, которые голосовали «за», полагают, что эту ситуацию спровоцировал действующий глава территории Иван Мехоношин, который не прошёл во второй тур, и опасаются, что на новом конкурсе в конце декабря ситуация может повториться.

По данным «Нового компаньона», фаворитом по-прежнему остаётся Леонид Ковалёв.