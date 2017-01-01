Александр Телепнёв вышел из колонии-поселения

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Александр Телепнёв

Фото: Константин Долгановский

Бывший депутат краевого Заксобрания Александр Телепнёв освободился из колонии-поселения. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

7 ноября Нытвенский районный суд удовлетворил ходатайство Александра Телепнёва об условно-досрочном освобождении. В течение десяти дней постановление суда первой инстанции обжаловано не было и вступило в законную силу. После прибытия в Пермь Александр Телепнёв должен встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию и устроиться на работу.

Летом 2018 года экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва и продюсера Сергея Ванкевича приговорили к двум годам колонии-поселения за драку с Андреем Ширманом (известным также как DJ Smash). Бывший депутат получил ещё два месяца за избиение 19-летнего студента Глеба Кулакова.

Сергея Ванкевича выпустили на свободу в октябре 2019 года. Пермский краевой суд смягчил приговор. Оставшиеся год и два месяца Сергею Ванкевичу заменили на ограничение свободы.