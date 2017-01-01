В Прикамье детям впервые установили протезы для улучшения слуха

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Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Впервые в Прикамье ЛОР-врачи устанавливают протезы слуховых косточек детям, позволяющие улучшить слух. Ранее данная методика в крае применялась только во взрослом здравоохранении. Сегодня в КДКБ готовы проводить реконструктивные операции такого уровня, сообщают в краевом минздраве.

С 11 по 15 ноября в хирургическом корпусе краевой детской больницы проходил курс повышения квалификации для врачей оториноларингологов и педиатров «Оториноларингология в практике врача-педиатра». Уже во второй раз поделиться многолетним опытом в Пермь приезжал Олег Наумов, доктор медицинских наук, доцент кафедры детской оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» (РМАНПО, г. Москва).

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В программу курса вошли санирующие операции, которые проводятся при хроническом отите по показаниям детям любого возраста; тимпанопластика (восстановление целостности барабанной перепонки) пациентам с наиболее сложными клиническими случаями.

Для проведения этих операций под руководством эксперта Московской академии были отобраны маленькие пациенты в возрасте от шести лет, проведение хирургического вмешательства которым позволит вылечить патологию органа слуха. И консультации, и операции проводятся детям в рамках ОМС.

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Около 40 врачей городских и районных медучреждений приехали обучаться на данном цикле, совершенствовать свои знания, а педиатры — ещё и проведению отоскопии (осмотру наружного слухового прохода, барабанной перепонки). Все участники курса получат свидетельства о прохождении обучения.

Олег Наумов, доктор медицинских наук, доцент кафедры детской оториноларингологии педиатрического факультета РМАНПО:

— Сегодня крайне важно осваивать новые методики, быть в курсе всех современных разработок и постоянно следить за трендами в здравоохранении. Работаю с пермскими коллегами уже не первый год. Будучи настоящими профессионалами своего дела, они не собираются останавливаться на достигнутом, максимально используя все возможности. Отдельно отмечу поддержку со стороны краевых властей и администрации краевой детской больницы.

Ирина Гашеева, заведующая оториноларингологическим отделением КДКБ:

— Мы всегда действуем в интересах наших маленьких пациентов, предлагая лучшие методики лечения. У нас есть и возможности обучаться у ведущих докторов в области детской оториноларингологии в РФ, и высококвалифицированные специалисты, и современное оборудование — ключевые моменты в освоении технически сложных хирургических вмешательств.