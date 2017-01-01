ПЗСП построит крупный жилой комплекс в районе ДКЖ

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АО «ПЗСП» намерено построить крупный жилой комплекс в районе ДКЖ на 66 тыс. кв. м жилья и 16 тыс. кв. м коммерческих площадей. Для этой цели застройщик приобретает земельный участок площадью 2,85 га в районе ДКЖ. Это кварталы №754 и №756а, ограниченные ул. Барамзиной, Учительской и Детской. В компании планируют приступить к осуществлению проекта в конце 2020 — начале 2021 года.

Указанная территория сегодня принадлежит ООО «Стройконтракт-Партнёр», которое получило право освоения застроенной территории в результате победы на аукционе в 2016 году. По условиям аукциона компания взяла на себя обязательство по расселению ветхих и аварийных домов общей площадью порядка 860 кв. м, а также по разработке проекта планировки территории.

Согласно этому проекту, участок будет застроен жилыми домами с квартирами класса «комфорт» по периметру квартала. Первые этажи предназначены для коммерческих помещений и парковок. Внутренняя территория квартала предусмотрена для использования собственниками жилья.

На сегодняшний день свои обязательства по расселению и подготовке проекта планировки ООО «Стройконтракт-Партнёр» выполнило. Сейчас администрация Перми рассматривает и утверждает документацию по застройке квартала, после чего земельные участки будут переданы в собственность ООО «Стройконтракт-Партнёр». Также между этой компанией, администрацией Перми и Пермским краем заключено соглашение, согласно которому в ходе реализации проекта должен быть построен и передан в муниципальную собственность детский сад, благоустроены дороги и прилегающая к кварталу территория.

Одновременно компания заключила договор о намерениях, по которому право собственности перейдёт к пермскому застройщику — АО «ПЗСП». После осуществления сделки предприятие будет реализовывать проект застройки, общая концепция которого совпадает с тем, что уже разработан ООО «Стройконтракт-Партнёр». Как поясняют в АО «ПЗСП», компания намерена приступить к строительству в конце 2020 — начале 2021 года. Застройщик в ходе реализации проекта будет исполнять и обязательства ООО «Стройконтракт-Партнёр» по строительству детсада, благоустройству дорог и территории.