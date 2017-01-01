В декабре на заводе Шпагина пройдет третий благотворительный йога-марафон «Дышать»

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Фото: Марина Дмитриева

Сотни пермяков 8 декабря соберутся на заводе Шпагина, чтобы помочь детям, которым требуется кислородная поддержка. Об этом сообщает пресс-служба фонд чудес «Дедморозим».

Участники йога-марафона «Дышать» (0+) сделают традиционные 108 кругов Сурьи Намаскар, что переводится как «приветствие солнцу». Йога-комплекс будет выполняться в сопровождении сертифицированных тренеров йога-студии «Кора». Присоединиться к «Дышать» могут даже те, кто ранее не занимался йогой профессионально. «Твой выдох — это чей-то вдох» — так звучит слоган события.

Йога-марафон «Дышать» в этом году вновь будет сопровождать живая музыка. Участники будут делиться воздухом с нуждающимися в нём детьми под звуки барабанной школы Megapolis Drums. Кроме того, на площадке будет предусмотрена зона для перекуса и чая, детское пространство.

Каждый участник йога-марафона получит большое детское спасибо и памятный подарок от подопечных «Дедморозим» — браслеты, которые помогут изготовить подопечные фонда в знак благодарности.

Инна Бабина, координатор по финансированию чудес фонда «Дедморозим»:

— Собранные средства на йога-марафоне помогут детям, которым необходимы расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции лёгких и ухода за трахеостомами. Эти деньги позволят купить расходные материалы для тяжелобольных детей в экстренных ситуациях, когда у ребёнка только-только ухудшилось состояние или когда он заболел и расходных материалов требуется больше. Участие каждого буквально нужно детям, как воздух.

Взнос при предварительной регистрации на Timepad — 600 рублей для взрослого, 100 рублей для ребёнка от 5 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке. В день йога-марафона взнос будет выше.