Окончание реконструкции перрона и присоединение телетрапов в пермском аэропорту откладываются до следующего года

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Строительные работы по обустройству перрона в международном аэропорту Пермь не завершатся в этом году. Об этом было объявлено в рамках посещения аэропорта вице-премьером Правительства РФ Виталием Мутко.

Подрядная организация назвала новые сроки окончания строительства перрона и присоединения к аэровокзалу телетрапов — август 2020 года.

Виталий Мутко попросил привлечь к решению вопроса Министерство транспорта, чтобы попытаться завершить работы в апреле.

Напомним, строительные работы начались в апреле 2018 года. Планировалось, что они закончатся летом этого года. Но в июле объявлено о переносе сроков на ноябрь 2019 года. Общий бюджет работ — 5,5 млрд руб.