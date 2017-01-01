Все проекты по преобразованию в рамках программы «Пермь-300» обойдутся в более чем 200 млрд руб.

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Реализация всех проектов, связанных с преобразованием Перми, ориентировочно, обойдётся в 207,9 млрд руб. Об этом в рамках встречи с вице-премьером Правительства РФ Виталием Мутко сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников.

По его словам, преобразования включают 90 проектов. Наибольшая часть относится к преобразованию транспортной инфраструктуры (общая сумма затрат — примерно 100 млрд руб.). Кроме того, это строительство социальных и спортивных объектов, коммерческих объектов и объектов благоустройства.

Среди них, например, строительство микрорайона «Пермь-сити», реновация промзон (завода им. Дзержинского и Мотовилихинских заводов), строительство ТПУ «Мотовилиха», студенческого кампуса в Камской долине, инфекционной больницы в Закамске, аквапарка, зоопарка, концертно-спортивного комплекса, комплекса водных видов спорта, новой сцены театра оперы и балета и художественной галереи, музыкальной школы. А также реконструкция стадиона «Энергия», цирка, кафедрального собора.

Все проекты объединены условным названием «Пермь-300» и ориентированы в реализации на 300-летний юбилей города (то есть к 2023 году), но, по словам губернатора, в реальности к указанной дате всё реализовать нереально. «Это, скорее, вектор развития Перми», — подчеркнул Максим Решетников.

Виталий Мутко добавил, что если будет реализована хотя бы часть планов к 300-летию, то подготовку к юбилею можно будет считать успешной.

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