Виталий Мутко: « В Пермском крае взяты серьезные темпы расселения аварийного жилья »

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Фото: Дмитрий Енцов

Сегодня, 15 ноября, во время рабочего визита в Пермь заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко совместно с заместителем полпреда президента в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым ознакомился с ходом работ по расселению ветхого и аварийного жилья на территории вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ). Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Здесь сосредоточено около 7% всего аварийного фонда региона. После ликвидации аварийного жилья и вовлечения земель в застройку здесь может появиться более 700 тыс. кв. м застройки, 430 тыс. из них — жилой фонд.

Как отметил Виталий Мутко, заметны изменения в градостроительной политике Перми, которые произошли за последние два года.

Виталий Мутко, заместитель председателя Правительства РФ:

— Видны ощутимые изменения к подходу градостроительства и освоения территорий, к фокусированию ресурсов для достижения определённых целей — это самое главное. Пермский край взял серьёзные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счёт федеральной программы, и практически 160 тыс. кв. м, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьёзные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведёт активную работу.

Сейчас в микрорайоне ДКЖ расселена почти половина аварийного фонда — 26 тыс. кв. м, где проживали более тысячи человек. Осталось 62 аварийных дома площадью 31,5 тыс. кв. м. 23 из них признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в национальный проект «Жильё и городская среда» — в этих объектах проживают 820 человек. Ещё 39 домов признаны аварийными в 2018 году, 1188 человек будут расселены в рамках регионального проекта. Таким образом, до конца 2020 года с привлечением консолидированных усилий удастся перевести в благоустроенное жильё более двух тысяч жителей микрорайона.

Губернатор Максим Решетников отметил важную роль федеральной поддержки в реализации нацпроекта по расселению аварийного жилья.

«Наши высокие темпы являются следствием федеральной поддержки: мы бы сами никогда не замахнулись на такие объёмы расселения аварийного жилья, и о ликвидации всего аварийного фонда за шесть лет никогда бы и речи не шло, — обозначил глава Пермского края. — Раньше не было и таких механизмов: сейчас мы расселяем людей на средства программы 2020 года, это значит, что люди быстрее будут получать жильё, не будут ждать ещё год-два. Это результат того подхода, который был выработан и реализуется под руководством Виталия Леонтьевича».

Работы по расселению крупной территории в микрорайоне ДКЖ велись и в предыдущие годы. В период с 2008 года по 2017 год в рамках реализации региональных адресных программ из 20 аварийных домов переехали 600 человек. Ещё 21 дом был расселён при реализации договоров о развитии застроенной территории.

Напомним, до 2021 года в Пермском крае в общей сложности будет ликвидировано более 220 тыс. кв. м аварийного жилья. Процесс расселения аварийного фонда охватит все 37 муниципалитетов, на чьей территории есть аварийные многоквартирные дома.