Михаил Борисов: «Во дворе дома на 1-й Красноармейской, 56а будут установлены противопаводковые валы»



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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 15 ноября, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», руководитель РЦОК «ЖКХ Контроль» Михаил Борисов вместе с директором МКУ «Благоустройство Свердловского района» Андреем Угольковым выехали во двор на 1-й Красноармейской, 56а в Перми. О результатах визита сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Ранее в ряде СМИ выходила информация, что жильцы дома на 1-й Красноармейской, 56а и близлежащих территорий жалуются, что во время дождей здесь постоянно образовывается огромная лужа. Обходить её людям приходится по узким бордюрам и проложенным доскам.

Михаил Борисов выяснил, что скопление воды не связано с сопутствующим в этом году ремонтом другой дороги по ул. 1-й Красноармейской и лужи здесь образовывались регулярно. Эксперт отметил, что обустройство ливневой канализации на данном участке невозможно по техническим причинам.

В итоге принято решение, что здесь установят противопаводковые валы — специальные инженерные системы. В настоящее время их установка запрещена исходя из регламента работ, срок установки определён до 10 июня 2020 года. До этого периода будет производиться локальный отвод воды. Вопрос оставлен на контроле у регионального координатора партпроекта «Городская среда», о возникающих проблемах жильцы могут позвонить по телефону 202-54-56 или оставить сообщение в социальных сетях проекта.