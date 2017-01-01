Маршруты автобусов №2 и №3 изменятся в воскресенье

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Изменение маршрутов следования автобусов №2 и №3 произойдёт в воскресенье, 17 ноября. Такое решение принято для того, чтобы пассажиры общественного транспорта и автомобилисты за выходной день могли адаптироваться к изменениям, сообщают в администрации Перми.

Напомним, автобусный маршрут №2 в направлении станции Пермь I будет следовать от Комсомольского проспекта по ул. Монастырской, Сибирской и Советской. В обратном направлении — по ул. Советской, 25-го Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту, далее — по маршруту следования.

Автобусный маршрут №3 в направлении станции Пермь I будет следовать до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова». В обратном направлении автобус будет идти по ул. 25-го Октября, Советской, Сибирской, далее — по маршруту следования.

Раньше изменение движения автобусов планировалось на 15 ноября.