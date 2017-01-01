«Молот-Прикамье» уступил альметьевскому «Нефтянику» на домашнем льду

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«Молот-Прикамье» проиграл вчера, 14 ноября, альметьевскому «Нефтянику» на домашнем льду со счётом 1:3.

Первыми своим моментом воспользовались пермские хоккеисты. Иван Николишин перехватил шайбу, вошёл в зону соперника и отличным броском поразил ворота гостей — 1:0.

Во втором периоде «Нефтяник» смог перехватить инициативу, забросив три безответные шайбы. В заключительной трети матча «Молоту» так и не удалось наладить игру в атаке и «Нефтяник», сохранив преимущество в две шайбы, завершил встречу в свою пользу. Итог матча — 1:3 в пользу «Нефтяника».

Отметим, что это уже третья встреча команд за две недели. Во всех поединках успех был на стороне клуба из Татарстана.

В результате поражения «Молот-Прикамье» опустился на 17-е место в турнирной таблице, и теперь пермской команде предстоит выездная серия матчей в Рязани, Казани и Нижнем Новгороде.

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