В Прикамье появится оператор пассажирских перевозок

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В Прикамье будет создан оператор Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учёта пассажиропотока. Соответствующий документ был принят на заседании правительства Пермского края.

У учреждения будут функции государственного заказчика работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории региона, оператор сможет проводить конкурсные процедуры по обслуживанию межмуниципальных маршрутов в рамках поэтапного перехода к новой транспортной модели. Как пояснили в минтрансе Прикамья, оператор позволит централизованно контролировать внедрение и работу новой транспортной модели, в том числе чтобы переход к ней стал более комфортным для жителей региона.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников во время бюджетного послания Законодательному собранию подчёркивал, что в бюджете уже заложены средства на внедрение новой транспортной модели на межмуниципальные перевозки. В 2020 году начнут курсировать семь новых маршрутов с учётом потребности населения в медобслуживании (Кунгур — Октябрьский, Кунгур — Уинское, Кунгур — Суксун, Кунгур — Ашап, Губаха — Гремячинск, Чернушка — Оса, Барда — Оса). Тарифы будут регулируемые и устанавливаться на уровне правительства.

По новой транспортной модели к подвижному составу будут предъявляться серьёзные требования: транспортные средства должны иметь кондиционеры, отопители, оборудование для безналичной оплаты проезда, аудио- и видеоинформаторы, систему видеонаблюдения. Экологический класс автобусов должен составлять не ниже Евро-4, а машины быть не старше 10 лет.

Уже в следующем году будут закуплены 54 новых автобуса за счёт средств краевого бюджета. До 2022 года сеть будет дополнена 15 новыми маршрутами. Благодаря внедряемым изменениям, планируется, что уже в следующем году пассажиропоток в Пермском крае вырастет на 600 тыс. человек.

Бюджетом Пермского края на 2020 год предусмотрено 21,6 млрд руб. на развитие транспортной системы в регионе. Это на 5,5 млрд руб. больше по сравнению с текущим годом.