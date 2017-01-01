Гордума Перми дважды примет в первом чтении проект бюджета города

В декабре документ вернут на этап первого чтения после уточнения суммы доходов от платы за проезд

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Сегодня, 14 ноября, в гордуме Перми прошло заседание комитета по бюджету и налогам. Главным вопросом стало рассмотрение проекта бюджета города на 2020—2022 годы.

По словам представителей горадминистрации, приоритетными направлениями в работе городских властей на следующую трёхлетку остаются строительство и реконструкция школ, строительство детских садов и спортивных объектов, ремонт дорог и переселение граждан из аварийного жилья. В целом же большое влияние на формирование бюджета оказала подготовка к грядущему 300-летию Перми и реализация национальных проектов.

Заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина сообщила, что в 2020 году доходы бюджета составят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. Причём из них 16,8 млрд руб. в 2020 году (или 44,4% от всего объёма доходов), 17,5 млрд руб. в 2021 году (42,8%) и 16,1 млрд руб. в 2022 году (39,8%) — это безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов.

Также в следующую трёхлетку прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых доходов города. Больше всего они вырастут благодаря переходу общественного транспорта на новую транспортную модель: средства от продажи билетов будут поступать в городской бюджет, а не перевозчикам.

Городские расходы в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб. Причём на социальную сферу отводится 60% всех расходов.

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева сообщила, что, в частности, они видят риски неисполнения доходов от платы за проезд, прописанных в проекте бюджета. «Расчёт был произведён с учётом повышения платы за проезд и скидок по тарифному меню. При этом решения думы по этим показателям принято только в первом чтении. Так как рассмотрение вопроса откладывается, надо сделать перерасчёт в сторону уменьшения», — заявила Мария Батуева.

Во время обсуждения некоторые депутаты думы отметили, что бюджет слишком много внимания уделяет подготовке к 300-летию Перми в ущерб расходам, которые необходимо сделать незамедлительно. Например, это обеспечение школ противопожарным оборудованием, установка фонарей уличного освещения и закупка контейнеров для сбора мусора в районах индивидуальной жилой застройки.

Не обошлось и без сравнения с Екатеринбургом. Депутат Владимир Молоковских обратил внимание на слайд презентации к докладу Веры Титяпкиной, где приводилось сравнение доходов Перми с другими городами. На инфографике видно, что в Екатеринбурге и в Перми на одного жителя приходится почти одинаковая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета — 16,3 тыс. и 16,1 тыс. руб. В связи с этим депутат поинтересовался, почему «пермяки хотят переехать в Екатеринбург, а жители Екатеринбурга к нам не стремятся». Вера Титяпкина ответила, что на слайде указаны только собственные доходы города, а Екатеринбург получает серьёзное финансирование из федерального бюджета, так как там проходят международные и федеральные спортивные соревнования.

В итоге большинство членов комитета рекомендовали проект бюджета к принятию в первом чтении (один депутат воздержался).

В конце заседания комитета председатель думы Юрий Уткин сообщил, что в проекте бюджета мэр города Дмитрий Самойлов назначил уполномоченным для рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании Веру Титяпкину.

«Это противоречит решению гордумы и регламенту. В решениях думы прямо указывается, что при рассмотрении проекта бюджета заслушивается доклад главы города, содоклад председателя комитета по бюджету и доклад председателя Контрольно-счётной палаты. Мы будем следовать регламенту и в проекте повестки пленарного заседания укажем, что доклад читает глава города», — подчеркнул он.

Во втором чтении проект бюджета планируется принять 12 декабря. При этом председатель комитета по бюджету Наталья Мельник отметила, что бюджет очень сложный и его будут рассматривать в первом чтении дважды. «На 99,9% вероятно возвращение к первому чтению, потому что, как минимум, уточняется сумма по транспорту», — сообщила она.

Напомним, что в декабре депутаты ждут от администрации обещанной статистики по пассажиропотоку. Эти данные нужны для расчёта обоснованной стоимости проезда в общественном транспорте и корректировки прогнозного плана по доходам бюджета.

Отметим, что в прошлом году депутаты гордумы тоже дважды принимали проект бюджета в первом чтении. Как пояснила на декабрьской пленарке председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Наталья Мельник, внесённые между чтениями поправки изменяли основные параметры бюджета. Поэтому депутаты решили начать процедуру принятия бюджета с самого начала: отменили протокол ноябрьского голосования в первом чтении, проголосовали заново и только после этого приняли документ во втором чтении. В этом году, вероятно, процедура будет точно такой же.