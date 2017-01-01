Букмекеры считают, что матч «Парма» — УНИКС будет напряжённым, но предпочтение отдают гостям

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Букмекерские конторы считают УНИКС фаворитом в матче против пермской «Пармы», который состоится в УДС «Молот» в субботу, 16 ноября.

Шансы на победу гостей они оценивают с коэффициентом 1,35, победу хозяев — с коэффициентом 3,20.



При этом они дают фору «Парме» в 6,5 очка, то есть считают, что матч должен быть напряжённым.

Отметим, что «Парма» расположилась на предпоследнем, 11-м, месте в турнирной таблице (одна победа и пять поражений), а УНИКС — на восьмом (три победы и три поражения).



Тем не менее в прошлом сезоне пермяки дважды обыграли казанцев, но в истории противостояния двух команд перевес на стороне УНИКСа — четыре победы и два поражения. Седьмая встреча двух команд начнётся в субботу, 16 ноября, в 17 часов.