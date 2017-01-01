Определился соперник «Пармы» в Кубке России

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Фото: БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в четвертьфинале Кубка России сыграет с БК «Самара». Это стало ясно после матча 1/8 финала Кубка, где «Самара» обыграла БК «Уфимец» со счётом 89:59.

Пермский клуб, как участник Единой лиги ВТБ, вступает в турнир со стадии четвертьфинала. Первый матч пройдёт в Самаре ориентировочно 5 декабря, домашний матч состоится в Перми ориентировочно 26 декабря.

Отметим, что «Самара» является действующим чемпионом Суперлиги-1, «Парма» дважды выигрывала Кубок России.