Средний размер «займа до зарплаты» в Прикамье вырос на 600 руб.

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Средний размер микрозаймов в Пермском крае за год вырос на 677 руб. и составил 7185 руб. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Этот рост соответствует среднему по стране (на 600 руб.), но ниже среднего размера микрозайма в РФ, составляющего 8,1 тыс. руб.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Рост среднего размера микрозайма стал следствием сокращения выдачи самых небольших микрозаймов на сумму до 10 тыс. руб. При этом причиной снижения выданных микрозаймов в самом массовом сегменте «займов до зарплаты» стали оптимизация бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторные действия Банка России.

Напомним, ранее НБКИ сообщало, что, по итогам третьего квартала 2019 года, на территории Пермского края микрофинансовые организации выдали 105,2 тыс. займов, что на 1,5 тыс. больше, чем год назад.