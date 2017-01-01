На разработку документации для строительства ТПУ «Мотовилиха» планируют выделить 8,2 млн руб.

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Первая концепция ТПУ «Мотовилиха» из презентации архитектурного бюро MLA+

Вчера, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрели поправки, поступившие между чтениями.

В частности, губернатор Пермского края предложил увеличить расходы краевого бюджета на предоставление субсидии ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» на разработку документации по планировке территории для строительства ТПУ «Мотовилиха». На эти цели предполагается заложить 8,2 млн руб. в бюджете на 2020 год.

Напомним, что ТПУ «Мотовилиха» предполагается построить в Мотовилихинском районе, в створе ул. Смирнова, Славянова, ул. Восстания и железной дороги. На площадке ТПУ «Мотовилиха» появятся новая пассажирская станция Мотовилиха с пассажирским зданием для связи краевого центра с северными и северо-восточными районами края, автовокзал для пригородного и междугородного сообщения в вышеуказанных направлениях, остановочные пункты для городского автобусного и трамвайного сообщения, а также сопутствующие предприятия торговли и сервисного обслуживания пассажиров.





