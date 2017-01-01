Стартовали продажи квартир от ПЗСП на Водниках



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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Группа компаний ПЗСП начала продажу квартир в доме на ул. Адмирала Ушакова, 15. Квартиры в этом доме реализуются с применением нового механизма финансирования — счетов эскроу, напоминает пресс-служба предприятия.

В шестнадцатиэтажном доме серии Э-600 на ул. Адмирала Ушакова, 15 спроектированы четыре подъезда и 318 квартир повышенной комфортности с полной отделкой от застройщика: обои светлых тонов, плитка на стенах в ванной комнате (на высоту 1,5 м над ванной), надёжные входные двери и светлые межкомнатные двери.

Дом идеально подойдёт для больших семей: здесь не будет маленьких квартир-студий, на площадке каждого подъезда расположатся два больших лифта и не более пяти квартир с приквартирными тамбурами, что позволит удобно заносить и хранить коляски, велосипеды, лыжи — словом, всё, что требуется большой дружной семье. Кстати, в каждой квартире предусмотрены места для хранения: шкаф-купе или гардеробная.

Отметим, что дом на ул. Адмирала Ушакова станет финальной точкой в застройке кварталов №3150 и №3151, которая ведётся в рамках программы реновации застроенных территорий. Ранее компанией ПЗСП уже сданы здесь четыре дома: на ул. Судозаводской, 15, 15а, 17 и на ул. Адмирала Макарова, 20а. Эти объекты стали популярными у пермяков, поскольку расположены в удачном микрорайоне: удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщик — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15».