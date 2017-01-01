В Прикамье микрофинансовые организации выдали на 1,5 тыс. займов больше, чем год назад



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По итогам третьего квартала 2019 года на территории Пермского края микрофинансовые организации выдали 105,2 тыс. займов, что на 1,5 тыс. больше, чем год назад. Рост составил примерно 1,4%. Такие сведения предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в среднем по стране объём займов сократился на 5,2%. Из 20 исследованных регионов только в трёх (включая Прикамье, наряду с Московской и Челябинскими областями) произошло увеличение объёма.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Сокращение выданных микрозаймов в их самом массовом сегменте «займов до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. руб. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов.