Комитет Пермской городской думы по экономике продолжил рассмотрение хода транспортной реформы

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В заседании экономического комитета приняли участие заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, депутаты Пермской городской думы, начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— К 1 декабря 2019 года единая система учёта пассажиропотока заработает на всех маршрутах города. Это значит, в каждом транспортном средстве каждая оплата поездки будет зафиксирована через валидатор и эта информация будет передана в единый центр обработки данных.

Депутат Вероника Куликова подчеркнула, что цель — увидеть реальный пассажиропоток. Введение с 1 декабря автоматизированной системы учёта пассажиропотока и оплаты проезда не решит проблемы.

«Мы просто будем понимать, сколько оплаты прошло через валидатор, а не реальный пассажиропоток», — добавила Вероника Куликова.

Представители администрации пояснили, что будет внедрена система дублирующего контроля. Такая система уже является одним из требований при заключении новых контрактов с перевозчиками.

На сентябрьском заседании депутатами комитета было высказано предложение в адрес администрации активизировать работу по участию города Перми в федеральном проекте ВЭБ.РФ и направить план работ по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Заявка на участие в проекте от главы города была отправлена в сентябре. Представители ВЭБ.РФ пояснили, что ключевым критерием выбора городов для пилотного проекта являются комплексность подхода к модернизации общественного транспорта, обязательное условие — оптимизация маршрутной сети, модернизация транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

Анатолий Путин рассказал, что в корпорацию направлены данные, характеризующие текущую ситуацию в сфере общественного транспорта города Перми и планы по развитию. В пакет документов вошли проекты новой маршрутной сети, долгосрочных контрактов с перевозчиками и требований к подвижному составу. В рабочем порядке с представителями ВЭБ.РФ сформулированы основные направления работы: комплексная модернизация городского электрического транспорта и обновление транспортных средств с использованием механизма лизинга.

«В настоящее время ожидаем предложений по формату взаимодействия и объёму финансирования, которое нам готовы предоставить. В Пермскую городскую думу направлен план работ с представителями ВЭБ.РФ. Согласно этому плану, до конца года мы должны получить весь объём информации, необходимый для формирования финансовых параметров на будущий год. Все эти показатели администрация вынесет на рабочую встречу с депутатами, чтобы принять решение о формате сотрудничества с ВЭБ.РФ», — пояснил Анатолий Путин.