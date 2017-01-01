В 2020 году в Прикамье автоматизируют мониторинг за исполнением контрактов

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Сегодня, 13 ноября, на заседании правительства края и. о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павел Заргарян сообщил, что в 2020 году министерство планирует запустить пилотный проект по автоматизации мониторинга за исполнением обязательств по контракту.

Глава минзакупок пояснил, что действующая модель мониторинга охватывает лишь этапы планирования закупок, торгов, заключения контрактов и оплаты работ. То есть мониторинг за исполнением контрактов и приёмкой работ сейчас не осуществляется.

Реализация пилотного проекта позволит осуществлять эффективный мониторинг за выпадающими этапами и контролировать выполнение обязательств по контракту как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика. Это, в свою очередь, поможет избежать возможных нарушений законодательства и задержек при осуществлении обязательств по контракту (возникновение задолженности перед подрядчиком, срыв сроков со стороны подрядчика) и сократить количество потенциальных обжалований. Весь документооборот будет в электронной форме.