«Молот-Прикамье» был сильнее гостей в овертайме

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«Молот» на своём льду был сильнее нефтекамского «Тороса» и одержал победу в овертайме — 4:3.

Одним из героев матча среди «молотобойцев» стал Сергей Купцов, оформивший хет-трик.



В овертайме пермяки победили благодаря голу Артёма Прохорова.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— У нас уже пятая игра, можно сказать, что с одним и тем же соперником. Мы сейчас играем серию стыковых игр, поэтому у нас как мини-плей-офф. До этого мы неудачно две игры сыграли, сегодня, слава богу, что победили, хоть и в овертайме. Должны мы солиднее играть третий период, в начале третьего был провал. Не должны мы допускать такой игры. А так — всех с победой. Переламываем потихоньку серию неудач. Будем надеяться, что и дальше так будет.

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