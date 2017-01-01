Представлены первые эскизы железнодорожного моста у КамГЭС

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Фото: vk.com/salonvagon

В сообществе «Салон-Вагон: Пермь» в соцсети «Вконтакте» представлены первые эскизы железнодорожного моста в районе КамГЭС, проектированием которого занимается московская компания ОАО «Институт Гипростроймост».

Фото: vk.com/salonvagon

Главная особенность моста — наличие судоходного габарита шириной 180 м.



Мост станет частью Северного железнодорожного обхода Перми, призванного заменить ветку вдоль набережной, которую заменят трамвайными путями.



Напомним, 17 октября, на Совете директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края на V Пермском инженерно-промышленном форуме Максим Решетников заявил, что «есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году».



Тогда же заместитель начальника Свердловской ЖД Артём Панов сообщил, что выбран вариант прохождения трассы в районе станций Балмошная (на левом берегу) и Кабельная (на правом берегу реки Камы).



Общая длина участка составит 4,65 км, сам мостовой переход — 2,4 км. Проектирование и прохождение государственной экспертизы намечено на 2019—2020 годы, строительство объекта начнётся в 2021 году. Реализация проекта позволит обеспечить гарантированный пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Также по вновь строящейся инфраструктуре будет организовано пассажирское движение.



Ранее, в конце апреля, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров предположил, что весь проект обхода может обойтись в 25 млрд руб.