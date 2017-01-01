Администрация Перми потратила 8,8 млн руб. на благоустройство территорий после сноса НТО и рекламных конструкций

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Общие затраты бюджета Перми на благоустройство муниципальных земель, на которых ранее размещались объекты нестационарной торговли (НТО) или рекламные конструкции, составили в 2019 году 8,8 млн руб. Об этом рассказал начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов на комитете по экономической политике и налогам Пермской городской думы.

На эти средства было проведено благоустройство 349 площадок после освобождения их от рекламных конструкций и 42 земельных участков, где ранее размещались объекты нестационарной торговли. Ранее на эти цели было запланировано более 10 млн руб.

Александр Кузнецов также рассказал «Новому компаньону», что благоустройство территории в Перми после сноса киосков и павильонов идёт также и на частных землях. Средства на это заложены в другой программе развития комфортной городской среды. Для того чтобы воспользоваться возможностью, нужно подать заявку в районную администрацию.