В октябре пермский аэропорт увеличил пассажиропоток на 13,5%

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Международный аэропорт «Пермь» в октябре 2019 года обслужил 144 994 пассажиров, что на 13,5% превышает результат октября 2018 года. Всего в октябре 2019 года совершено почти 700 авиавылетов, сообщают в пресс-службе аэропорта.

Объём перевозок на внутренних воздушных линиях в октябре вырос на 9,2% по сравнению с октябрём 2018 года, до 112 425 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Международными рейсами за указанный период воспользовались 32 569 человек, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Чаще всего из Перми летали в Анталью, Ларнаку и Прагу.

По итогам 10 месяцев 2019 года, услугами аэропорта Большое Савино воспользовались более 1,4 млн, что стало на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что в 2018 году международный аэропорт «Пермь» впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год — 1,5 млн человек. В этом году миллионного пассажира аэропорт встречал уже в августе.