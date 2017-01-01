Пермь заняла 57-е место в рейтинге городов по качеству инфраструктуры для детей

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Аналитики портала о недвижимости domofond.ru составили рейтинг городов по качеству инфраструктуры для детей.

За основу взят опрос 90 тыс. жителей из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моём районе есть всё необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».



Пермь получила оценку 6,9 из 10 возможных баллов. Это 57-й показатель среди 200 городов и восьмой показатель среди 16 крупнейших городов.



Лидером стала Москва с оценкой 8,0. На втором месте — Тюмень (7,9). На третьем — Мытищи и Дмитров (по 7,8). Худшими по показателям стали два города Ростовской области — Шахты (4,5) и Каменск-Шахтинский (4,3).



Средняя оценка по России составила 6,6.

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